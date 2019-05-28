جروس يصدم الزمالك
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:24 ص
هاني عصام
Advertisements
Advertisements
رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك فكرة تمديد تعاقده مع الأبيض بشكل مؤقت لمدة 3 شهور مقبلة لحين انتهاء بطولة الدوري.
وينتهي عقد جروس مع الزمالك يوم الخميس المقبل بشكل نهائي ولم يوقع على عقود التجديد حتى الآن.
ويتمسك جروس بالرحيل عن الفريق حاليًا وعدم الاستمرار حتى يتسنى له بداية فترة الإعداد مع أي فريق جديد.
وتوّج جروس مع الزمالك مؤخرًا بالكونفدرالية الافريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.
Advertisements
- أمير مرتضى يحسم مصير جروس في الزمالك
- الزمالك يحسم الجدل حول مستقبل جروس
- الريان القطري يفاوض جروس
- جروس يصدم الزمالك بشرط ناري لتجديد تعاقده
- تحرك جديد من أمير مرتضى لتجديد عقد "جروس"
- الوداد سلاح جروس لإسقاط نهضة بركان المغربي
- أيمن حفني يبلغ رئيس الزمالك بالرحيل
- مفاجأة.. جروس يرحل عن الزمالك بعد الكونفدرالية
- جروس يقرر الرحيل ردا على رئيس الزمالك
- مصدر بالزمالك يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل جروس