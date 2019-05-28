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جروس يصدم الزمالك

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:24 ص
جروس يصدم الزمالك
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هاني عصام
 
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رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك فكرة تمديد تعاقده مع الأبيض بشكل مؤقت لمدة 3 شهور مقبلة لحين انتهاء بطولة الدوري.


وينتهي عقد جروس مع الزمالك يوم الخميس المقبل بشكل نهائي ولم يوقع على عقود التجديد حتى الآن.


ويتمسك جروس بالرحيل عن الفريق حاليًا وعدم الاستمرار حتى يتسنى له بداية فترة الإعداد مع أي فريق جديد.


وتوّج جروس مع الزمالك مؤخرًا بالكونفدرالية الافريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

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