برشلونة يضع شرطا وحيدا لرحيل ديمبلي

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة حسم مستقبل الفرنسي عثمان ديمبلي مع الفريق في الموسم المقبل.





وقالت صحيفة سبورت، إن برشلونة لا يمانع رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتابعت الصحيفة أن برشلونة سوف يبيع ديمبلي حال وصوله عرض يزيد عن 100 مليون يورو بسبب كثرة إصابات الفرنسي مع البارسا في العامين الماضيين.





وانضم ديمبلي لصفوف برشلونة من بوروسيا دورتموند في صيف 2017 وينال اهتمام كل من باريس سان جيرمان وليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة.