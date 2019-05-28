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شاهد.. "مستقبل وطن" يفتتح أكبر معرض لمكافحة الغلاء بالعاشر من رمضان

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:21 ص
شاهد.. مستقبل وطن يفتتح أكبر معرض لمكافحة الغلاء بالعاشر من رمضان
المعرض
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إسلام علي وسمر السيد
 
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نظمت أمانة حزب "مستقبل وطن" بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، احتفالية كبرى لافتتاح معرض السلع المعمرة والغذائية؛ وذلك لمكافحة الغلاء بالمدينة.

حضر الاحتفالية المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، المشرف العام علي القطاعات الجعرافية بالحزب، والدكتور محمد سليم الأمين العام للحزب بالمحافظة، وهيئات مكاتب الحزب بالمحافظة والعاشر، وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة، وعدد من أهالي المدينة.

من جانبه، قال الدكتور محمد سليم، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية، إن الأمانة لا تميز ولا تفرق بين أعضائها وأي شخص ينتمي لكيان سياسي أخر من الموجودين على الساحة، وذلك لمساندة المواطن البسيط.
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