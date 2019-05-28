الحلقة الثانية والعشرون مسلسل لمس أكتاف رمضان
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:15 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل لمس أكتاف، للفنان ياسر جلال، تفاصيل وأحداث جديدةويظهر فى أحداث الحلقة "عصام" عمرو صحصاح الذى يعمل موظف فى جيم أدهم "ياسر جلال" يحاول لعب دور الناصح لأدهم لكن الأخير يفهم أن هناك من يجنده داخل الجيم لنقل أخباره.
مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
Advertisements