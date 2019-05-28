ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الحلقة الثانية والعشرون مسلسل لمس أكتاف رمضان

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:15 ص
الحلقة الثانية والعشرون مسلسل لمس أكتاف رمضان
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل لمس أكتاف، للفنان ياسر جلال، تفاصيل وأحداث جديدةويظهر فى أحداث الحلقة "عصام" عمرو صحصاح الذى يعمل ‏موظف فى جيم أدهم "ياسر جلال" يحاول لعب دور الناصح لأدهم ‏لكن الأخير يفهم أن هناك من يجنده داخل الجيم لنقل أخباره.

مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل  ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
-
x
18:00
-
الأرجنتين
السعودية
-
x
20:30
-
مالي