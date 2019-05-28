الحلقة الثانية والعشرون مسلسل لمس أكتاف رمضان

ويظهر فى أحداث الحلقة "عصام" عمرو صحصاح الذى يعمل ‏موظف فى جيم أدهم "ياسر جلال" يحاول لعب دور الناصح لأدهم ‏لكن الأخير يفهم أن هناك من يجنده داخل الجيم لنقل أخباره.





‏ مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏





شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل لمس أكتاف، للفنان ياسر جلال، تفاصيل وأحداث جديدة