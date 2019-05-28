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الحلقة 22 مسلسل لمس أكتاف رمضان 2019

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:12 ص
الحلقة 22 مسلسل لمس أكتاف رمضان 2019
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الفجر الفني
 
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شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل لمس أكتاف، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، أحداثا وتفاصيل جديدة، 
حيث يتتبع حمزة "فتحى عبد الوهاب" ورجاله أدهم "ياسر جلال" لمكان ‏لقاء سامر، وهناك يكشف حمزة لسامر أنه علم أنه مدان فى ‏قضايا قروض كبيرة من البنوك ويستغل أكذوبة موته ليهرب من ‏سدادها، يحاول سامر استعطاف حمزة إلا أن الأخير يطلق النار ‏عليه.‏
 
مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل  ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرج
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