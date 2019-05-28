مختار الرحبي بوق الحمدين الجديد في اليمن
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:08 ص
وكالات
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جند الدوحة مختار الرحبي ليكون بوقا جديدا
لخدمة أغراضها الدنيئة بالأراضي اليمنية.
وقالت المعارضة القطرية أن الرحبي نسق مع خلايا توكل كرمان للإساءة إلى الإمارات والسعودية وقلل من جهود التحالف العربي في وسائل إعلام الحمدين.
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