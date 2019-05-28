12 يونيو: أخر حق لمشتري سهم الجيزة للمقاولات في توزيع الأسهم المجانية





أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري عن موعد توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.19999999836 سهم لكل سهم اصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 13/06/2019.





وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، بأن الحق في التوزيع سيكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأربعاء 12/06/2019.

من جانبه ، قالت البورصة المصرية، إن شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، تقدمت بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به والمصدر.





وأوضحت البورصة في بيان أمس ، أن المستندات تتضمن قيد زيادة رأس المال المرخص به من 300 مليون جنيه إلى 1 مليار جنيه، و قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 244.07 مليون جنيه إلى 292.89 مليون جنيه بزيادة قدرها 48.81 مليون جنيه.

والزيادة موزعة على 48.81 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد توزع على مساهممي الشركة كاسهم مجانية بواقع (0.19999999836 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي من أسهم رأس المال قبل الزيادة ) تمويلاً من أرباح العام و الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر الماضي".





وأضافت أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.





وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 19.3 مليون جنيه منذ بداية يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار، مقابل 19.12 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 297.47 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 240.47 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.



