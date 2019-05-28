ظهرت رسميا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 برقم الجلوس

بعد اعتمادها وظهورها رسميا، استعلم عن نتيجتك في الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2019 موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي بالإسم ورقم الجلوس.





اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة الترم الثاني 2019 من موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، بعد ان انتهت امتحانات الإعدادية بالمحافظة بالفعل والتي بدأت السبت 11 مايو في تمام التاسعة صباحاً بأداء امتحانات اللغة العربية والخط والتربية الدينية وانتهت الخميس 16 من نفس الشهر بأداء امتحان مادة الدراسات الإجتماعية، أدى خلالها الطلبة امتحاناتهم في لجان المحافظة المختلفة وبمختلف الإدارات التعليمية في جو من الهدوء واليسر، وبعد انتهاء الإمتحانات مباشرةً عكفت لجان الإعدادية بالقاهرة على سرعة الإنتهاء من النتيجة مع مراعاة معايير الدقة في التصحيح لعدم ضياع حق طالب في اجابته وعدم تكبيده فترة طويلة في عناء انتظار النتيجة.





وكانت امتحانات الاعدادية بالقاهرة الفصل الدراسي الثاني 2019، قد شهدت قبولاً من معظم الطلبة فيما يخص مستوى الإمتحانات والتي لم تخرج عن السياق العامة في أياً من المواد وكانت في مستوى الطالب المتوسط، كما اشتلمت على أجزاء مما درسها الطلبة دون الخروج عن الكتاب المدرسي، وهو الأمر الذي حرص السيد المحافظ على الاطمئنان عليه متمنياً للطلبة النجاح والتفوق





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ومن جانبه قال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، محمد عطية، أن امتحانات الاعدادية بالمحافظة الترم الثاني قد شهدت قيد 161 ألف و328 طالب وطالبة، موزعين على لجان المحافظة الـ 695 لجنة في مختلف الإدارات التعليمية، ويتوقع أن ترتفع نسبة النجاح في الفصل الدراسي الثاني عن الترم الأول وفقاً لما ترأىء من تحليل العينة العشوائية لكراسات اجابات الطلبة والطالبات في الشهادة الاعدادية





نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، عامة على مستوى المحافظة ككل وتشمل كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، وهي إدارات، وسط القاهرة التعليمية – القاهرة الجديدة – حلوان – الشروق – غرب القاهرة – مصر الجديدة – النزهة – روض الفرج – السيدة زينب – غرب القاهرة – شبرا – عابدين – الزاوية الحمراء – الساحل – الخليفة والمقطم – شرق مدينة نصر – الوايلي – الزيتون – عين شمس – باب الشعرية – المعصرة – الشرابية – التبين – وسائر الإدارات الأخرى.





ظهرت بالفعل الآن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني بالقاهرة، حيث اعتمدها السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عقب انتهاء اللجان من أعمال إعلان النتيجة ومن ثم ارسالها إلى مقر مديرية التربية والتعليم بالعباسية لإعتمادها ونشرها على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة ، كما تتيح محافظة القاهرة خدمة الإستعلام عن نتيجة الإعدادية عن طريق الإتصال بالرقم المختصر ( 09000100 ) بسعر المكالمة العادية.





رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة







