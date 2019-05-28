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الحلقة 22 مسلسل ولد الغلابة رمضان 2019

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 10:09 ص
الحلقة 22 مسلسل ولد الغلابة رمضان 2019
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الفجر الفني
 
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شهدت الحلقة 22 من مسلسل ولد الغلابة، أحداثا وتفاصيل جديدة، حيث وجه عيسي إلي الصيدلي الذي يصنع المخدرات، وطلب منه أن يقوم بطبخه من جديد، وسيقوم ببيعه وثمنها سيكون بالمناصفة بينهما، يطلب عيسى من تجار المخدرات 2 مليون جنيه، كما طلب منهم إبعاد رشوان عنه.


"ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، وكوكبة أخرى من ألمع نجوم الفني على رأسهم الفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.



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