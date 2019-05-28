سعر الذهب المحلى اليوم الثلاثاء 28-5-2019 في مصر وعيار 21 يسجل 603 جنيهات

استقرت أسعار الذهب المحلى في سوق الصاغة المصري اليوم الثلاثاء 28-5-20198 وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات أمس الإثنين، بشكل طفيف ليسجل عيار 18 اليوم نحو 517 جنيهًا.





وسعر جرام الذهب عيار 21 سجل 603 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب وعيار 24 نحو 689 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 4824 جنيهًا.





وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1286.21 دولار للأوقية بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الذهب 1287.32 دولار وهو أعلى مستوى منذ 17 مايو الجاري.





وزاد الذهب في التعاملات الآجلة الأمريكية 0.2% إلى 1285.60 دولار للأوقية.







