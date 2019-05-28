ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ميركل تحذر من "الأحزاب الشعبوية".. وتذكر بـ"النازية"

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 10:09 ص
ميركل تحذر من الأحزاب الشعبوية.. وتذكر بـالنازية
ميركل
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن على ألمانيا أن تكون أكثر يقظة فيما يتعلق بالحركات القومية في أنحاء أوروبا بسبب الماضي النازي للبلاد.

 

وأضافت في مقابلة مع الإعلامية الأمريكية، كريستيان أمانبور، بقناة "سي إن إن" في برلين في مقتطفات صدرت، الثلاثاء، أن على ألمانيا أن تقف في وجه الشعبويين الذين يجدون دعما من العامة وأن يعيدوا "ما جلبه التاريخ".

 

وفي إشارة إلى الأحزاب الشعبوية في القارة التي منحتها انتخابات البرلمان الأوروبي دفعة خلال نهاية الأسبوع قالت ميركل: "من الواضح أنه كان ينظر إليهم على الدوام في ألمانيا في نطاق معين، في نطاق ماضينا، مما يعني أنه يتعين علينا أن نكون أكثر يقظة من غيرنا".

 

وفي مقابلة الاثنين، دانت ميركل أيضا صعود معاداة السامية في البلاد، قائلة إن ألمانيا "كان بها للأسف دائما عدد من معادي السامية من بيننا".

 

Advertisements
المزيد عن: ميركل انتخابات البرلمان الاوروبي المانيا الأحزاب الشعبوية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
-
x
18:00
-
الأرجنتين
السعودية
-
x
20:30
-
مالي