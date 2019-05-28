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مبابي يحسم مستقبله ويفاجئ ريال مدريد

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 10:06 ص
مبابي يحسم مستقبله ويفاجئ ريال مدريد
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كشفت تقارير صحفية أن كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يخطط للرحيل عن بطل الدوري الفرنسي في الفترة المقبلة.

وقال برنامج الشيرينتيجو، إن كيليان مبابي خلال تواجده في سباق الفورمولا1 في مدينة موناكو الفرنسية أخبر لاعب إسباني بأنه يرغب في اللعب في الليجا.

ويرتبط اسم كيليان مبابي بالانتقال لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل سعي النادي الملكي التعاقد مع مهاجم يعوض الفقر التهديفي الذي خلفه رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق ليوفنتوس في الصيف الماضي.
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