ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

في ذكرى ميلاده.. جورج سيدهم يكشف سر "البيض" في مسرحية "المتزوجون" (فيديو)

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 09:50 ص
في ذكرى ميلاده.. جورج سيدهم يكشف سر البيض في مسرحية المتزوجون (فيديو)
جورج سيدهم
Advertisements
طباعة
سارة إبراهيم
 
Advertisements

تحل اليوم الثلاثاء 28 مايو، ذكرى ميلاد النجم جورج سيدهم، وقد بدأ مسيرته الفنية كعضو في فرفة "ثلاثي أضواء المسرح" مع النجمين سمير غانم والراحل الضيف أحمد، واشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية والنسائية الساخرة، وتكللت مسيرته الفنية بالعديد من النجاحات، حال المرض دون استمرارها وتسبب في ابتعاده عن الفن منذ سنوات عديدة ويبقى فنه حاضراً في القلوب.


وفي حوار تليفزيوني نادر مع الإعلامية فريدة الزمر في برنامج "ستوديو 85"، وصف "سيدهم" فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" بأنها بداية شبابية ونوع جديد من أنواع الكوميديا، بدأت من التليفزيون ثم قرر أعضاؤها عمل شئ جديد على المسرح، وقدموا المسرحية الكوميدية والاستعراضية الكوميدية والميوزيكال والمسرح الاجتماعي.


وعن توقف نشاط الفريق بعد وفاة الضيف أحمد، قال "سيدهم" إنه لم ينفصل عن سمير غانم بشكل رسمي، مؤكداً أن الأخير قرر أن يخوض العمل منفرداً وله حق التجربة، وأضاف أن المسرح عمل جماعي تكمن أهميته في البداية من النص ثم يأتي الممثل ثم المخرج، وأشار إلى عدم قدرة ممثل على إضحاك الناس وهو يقف وحده على المسرح.


وكشف "سيدهم" عن سر ظهوره في مسرحية "المتزوجون" عام 1976، وهو يأكل كمية كبيرة من "البيض" ضمن أحد المشاهد التي لاقت شهرة واسعة، مؤكداً أن إعادة تناول "البيض" يومياً على المسرح أصابه بالتسمم، وتم استبداله بثمار التفاح المنحوتة على هيئة "بيض" مشيراً إلى عدم ملاحظة الأمر لدى جمهور المسرح.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
-
x
18:00
-
الأرجنتين
السعودية
-
x
20:30
-
مالي