في ذكرى ميلاده.. جورج سيدهم يكشف سر "البيض" في مسرحية "المتزوجون" (فيديو)

تحل اليوم الثلاثاء 28 مايو، ذكرى ميلاد النجم جورج سيدهم، وقد بدأ مسيرته الفنية كعضو في فرفة "ثلاثي أضواء المسرح" مع النجمين سمير غانم والراحل الضيف أحمد، واشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية والنسائية الساخرة، وتكللت مسيرته الفنية بالعديد من النجاحات، حال المرض دون استمرارها وتسبب في ابتعاده عن الفن منذ سنوات عديدة ويبقى فنه حاضراً في القلوب.





وفي حوار تليفزيوني نادر مع الإعلامية فريدة الزمر في برنامج "ستوديو 85"، وصف "سيدهم" فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" بأنها بداية شبابية ونوع جديد من أنواع الكوميديا، بدأت من التليفزيون ثم قرر أعضاؤها عمل شئ جديد على المسرح، وقدموا المسرحية الكوميدية والاستعراضية الكوميدية والميوزيكال والمسرح الاجتماعي.



