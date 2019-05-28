في ذكرى ميلاده.. جورج سيدهم يكشف سر "البيض" في مسرحية "المتزوجون" (فيديو)
تحل اليوم الثلاثاء 28 مايو، ذكرى ميلاد النجم جورج سيدهم، وقد بدأ مسيرته الفنية كعضو في فرفة "ثلاثي أضواء المسرح" مع النجمين سمير غانم والراحل الضيف أحمد، واشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية والنسائية الساخرة، وتكللت مسيرته الفنية بالعديد من النجاحات، حال المرض دون استمرارها وتسبب في ابتعاده عن الفن منذ سنوات عديدة ويبقى فنه حاضراً في القلوب.
وفي حوار تليفزيوني نادر مع الإعلامية فريدة الزمر في برنامج "ستوديو 85"، وصف "سيدهم" فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" بأنها بداية شبابية ونوع جديد من أنواع الكوميديا، بدأت من التليفزيون ثم قرر أعضاؤها عمل شئ جديد على المسرح، وقدموا المسرحية الكوميدية والاستعراضية الكوميدية والميوزيكال والمسرح الاجتماعي.
وعن توقف نشاط الفريق بعد وفاة الضيف أحمد، قال "سيدهم" إنه لم ينفصل عن سمير غانم بشكل رسمي، مؤكداً أن الأخير قرر أن يخوض العمل منفرداً وله حق التجربة، وأضاف أن المسرح عمل جماعي تكمن أهميته في البداية من النص ثم يأتي الممثل ثم المخرج، وأشار إلى عدم قدرة ممثل على إضحاك الناس وهو يقف وحده على المسرح.
وكشف "سيدهم" عن سر ظهوره في مسرحية "المتزوجون" عام 1976، وهو يأكل كمية كبيرة من "البيض" ضمن أحد المشاهد التي لاقت شهرة واسعة، مؤكداً أن إعادة تناول "البيض" يومياً على المسرح أصابه بالتسمم، وتم استبداله بثمار التفاح المنحوتة على هيئة "بيض" مشيراً إلى عدم ملاحظة الأمر لدى جمهور المسرح.