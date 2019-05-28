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جيرارد باتلر يستكمل تصوير فيلمه الجديد بمدينة ماليبو

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 09:48 ص
جيرارد باتلر يستكمل تصوير فيلمه الجديد بمدينة ماليبو
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أحمد جمال أحمد
 
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نشرت مجلة Tmz  لقطات جديدة للنجم الكبير جيرارد باتلر من موقع تصوير فيلمه الجديد  Keeper  بمدينة ماليبو الأمريكية والذي يعود من خلاله للشاشة الفضية بعد غياب 5 سنوات.

 

كان ذلك بعد استمرار تصوير الفيلم لعدة اسابيع بالعاصمة الاسكتنلدية ادنبره حيث بدى باتلر مكتسبا للوزن الزائد الذي تطلبه بدوره بالفيلم الجديد الذي يجسد به شخصية حارس خاص.

 

وأفادت المجلة ان الفيلم مستوحى من رواية طرحت عام 1900 تحمل نفس الاسم ، وان كل من النجم بيتر مولان والنجم كونور سويندلس سيشاركان باتلر في البطولة.

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