جيرارد باتلر يستكمل تصوير فيلمه الجديد بمدينة ماليبو

نشرت مجلة Tmz لقطات جديدة للنجم الكبير جيرارد باتلر من موقع تصوير فيلمه الجديد Keeper بمدينة ماليبو الأمريكية والذي يعود من خلاله للشاشة الفضية بعد غياب 5 سنوات.

كان ذلك بعد استمرار تصوير الفيلم لعدة اسابيع بالعاصمة الاسكتنلدية ادنبره حيث بدى باتلر مكتسبا للوزن الزائد الذي تطلبه بدوره بالفيلم الجديد الذي يجسد به شخصية حارس خاص.

وأفادت المجلة ان الفيلم مستوحى من رواية طرحت عام 1900 تحمل نفس الاسم ، وان كل من النجم بيتر مولان والنجم كونور سويندلس سيشاركان باتلر في البطولة.