"التعليم العالي" تقيم حفل الإفطار السنوي للطلاب الوافدين

نظمت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين التابعة لقطاع الشئون الثقافية والبعثات، حفل الإفطار الرمضاني السنوي للطلاب الوافدين، وذلك بحضور لفيف من الطلاب الوافدين من ٣٥ جنسية مختلفة ولفيف كبير من رؤساء الجامعات المصرية وعدد من السفراء والمستشارين الثقافيين بالسفارات العربية والإفريقية، هذا بالإضافة إلى قيادات وزارة التعليم العالي، وخلال حفل الإفطار تم تقديم فقرة فنية من التراث المصري وذلك بالمطعم النوبي بأحد فنادق القاهرة.





وأكدت الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حرص القطاع على إقامة هذا الحفل السنوي تأكيدا على دور مصر الريادي وتدعيماً لأواصر الصداقة مع مختلف دول العالم.





وأضافت د. كاميليا صبحي، أن منظومة الوافدين أصبحت تمثل أهمية كبيرة للوزارة، مشددة على تدعيم الخدمات التي تقدم للطلاب الوافدين لجذب أعداد أكبر منهم.





ومن جانبها أوضحت د.رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين أن الإدارة تحرص على تنظيم هذا الحفل السنوي من باب الترحيب والتواصل البناء مع الطلاب الوافدين الدارسين بالمؤسسات التعليمية المصرية، مما يترك انطباعا طيبا في ذاكرتهم بعد عودتهم إلى أوطانهم، كما قدمت الشكر لكافة أطراف منظومة الوافدين بالوزارة باعتبارهم شركاء النجاح.



