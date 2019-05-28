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العثور على أجزاء المقاتلة اليابانية "إف-35أ"

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 09:45 ص
العثور على أجزاء المقاتلة اليابانية إف-35أ
المقاتلة اليابانية إف 35
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وكالات
 
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عثر الجيش الياباني على شظايا طائرة من طراز "إف-35أ" من الجيل الخامس تحطمت في 9 أبريل، وقد تعرض الجناح وأجزاء المحرك لأضرار بالغة.

 

يعتزم الغواصون مواصلة البحث عن شظايا أخرى من الطائرة لتحديد أسباب الحادث.

 

وقال وزير الدفاع الياباني تاكيشي أوايا لوكالة "كيودو": "لقد تم رفع الحطام الذي تم العثور عليه إلى السطح، وقد لحقت به أضرار بالغة. سنواصل البحث المكثف في القاع، لا تزال هناك شظايا متناثرة من الطائرة".

 

يذكر أن مقاتلة F-35A تحطمت في 9 أبريل على بعد 135 كيلومترا عن ساحل اليابان. كان خلف المقود طيار لديه خبرة عالية، أكينوري خوسومي، الذي كان لديه 3200 ساعة طيران. تم إرسال طائرة الدورية الأمريكية P-8A المضادة للغواصات ومدمرة  Stethem  إلى موقع سقوط الطائرة.

 

بالإضافة إلى ذلك، شاركت طائرات الاستطلاع العسكرية U-2 والقاذفة B-52 في الإنقاذ. وبمساعدة السفينة الأمريكية "Van Gogh" تمكن رجال الإنقاذ من العثور على جزء من "الصندوق الأسود"، لكن لم يكن فيه حامل ذاكرة. بعد ذلك، أكمل ممثلو الولايات المتحدة مشاركتهم في عملية البحث والإنقاذ.

 

لم تعرف أسباب تحطم الطائرة حتى الآن. ووفقا لأحد الاحتمالات نتج الحادث عن نقص الأوكسجين في قمرة القيادة.

 

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