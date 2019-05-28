د. حماد عبدالله يكتب: الإقتصاد المصرى السرى !!

تتنوع مصادر الثروة فى كل بلاد العالم وتضخ تلك الثروات فى شرايين إقتصاد الأوطان وبقدر ماينتج الشعب ويقدر ما يتقن فى إنتاجية ما ينتجة تظهر أثار النعمة على كل أفراد الوطن وعلى وسائل معيشته حيث تزدهر الحياة وينعم الناس بالرخاء أو بالعكس تماماَ حيث نجد شعوب تعيش على ( الحٌرْك رُوكْ ) (كلمة شعبية) أو بمعنى تحاول أن تقضى الضرورى من سبل العيش والحياة وفى أشكال وألوان السياسات الإقتصادية التى تتبعها الدول والشعوب هناك أنظمة فشلت وأنظمة يقل فيها العدل وأنظمة يفترس فيها القوى الضعيف وأنظمة لا لون لها ولا طعم وينقلب الناس على بعضهم كل ساعة وكل يوم وأنظمة تحاول وتجتهد أن تنظم حياتها وتنظم تشريعاتها وتسعى لبث روح الطمأنينة والإستقرار بين أرجاء أوطانها وتسعى لتطوير أليات وأدوات إقتصادها وإبداع سياسات جديدة تحفز على الإستثمار والإنتاج وتسعى من جانب أخر بعض الشعوب لتطوير تعليم أبنائها وتهتم بمصحاتها ومستشفياتها وبنيتها الأساسية وتفزع حينما ترى تشوه فى سلوك بعض أفرادها حيث أن السلوك العام هو مرأة للأجانب التى تسعى تلك الدول لجلبهم سواء على شكل سياحة وافدة أو إستثمارات مباشرة مقيمة للمصانع وللمزارع وللخدمات كل هذه أنواع وألوان من الأنظمة الإقتصادية التى تلعب فى إتجاهها أو إنشائها النظم السياسية فالعملة واحدة ذات وجهين وجه سياسى ووجه أخر متأثر جداَ هو الوجه الإقتصادى ولعل تلك الأنظمة والألوان نقرأ و نرى ونسمع عنهم عبر الأعلام المرئى والمقروء والمسموع ونطلق على بعضهم نظام إقتصادى حر ونظام إقتصادى موجه ونظم إقتصادية قافزة فهى تجمع بين الأثنين وشبهت بعض الدول بالنمور الأسيوية والفهود اللاتينية والقطط العربية وبالقطع هذه الأنظمة كلها هى كتاب مفتوح لمن يريد أن يتعلم ولمن يريد أن يطور أدوات وتشريعات وسلوك إقتصاد بلاده وشعبه وهذا منوط بالقائمين على المحفظة الإقتصادية الوطنية ولكن كل ذلك شيىء وما أريد أن أشير أليه شيىء أخر حيث ينفرد شعب مصر وهذا على ما أعتقد وعلى مالدى من معلومات ينفرد المصريون بنوع أخر من الوان الاقتصاد وهو إقتصاد التراحم والتكافل فهو الإقتصاد المصرى السرى الذى يضخ فى شرايين الحياة الإقتصادية المصرية ولعلنى لا أكون منحازاً إذ قلت رغم أن هناك فريضة أسلامية واجبة على كل مسلم فى أى مكان بالعالم وهى فريضة الزكاة ولكنها فريضة فردية يقوم بها المسلم عن نفسه وعن من يعول وتوجه إلى حيث يرى كل حسب القواعد والسنة المحمدية إلا أن التراحم بين المصريين هو شيئ أخر التراحم هو الإقتصاد السرى فى مصر حيث بالقرائة المتأنية فى نشاط الجمعيات الأهلية ونشاط رجال الأعمال وبعض الشخصيات العامة وحتى الخاصة نجد أن هناك شريان إقتصادى فاعل وهو التراحم يظهر ذلك جلياً فى أيام ومناسبات شهر رمضان الكريم وفى أعياد المسلمون "أضحى و مبارك"وفى أعياد الميلاد المجيد وعيد الفصح وغيره من أعياد ومناسبات دينية والأكثر من ذلك طيلة أيام العام فهذه حقبة دخول المدارس وهذه حقبة إمتحانات أخر العام الدراسى وهذه حقبة الصيف والعطش وهذه حقبة الشتاء والبرد وكل هذه أسباب لسريان الأقتصاد السرى فى مصر وهو إقتصاد التراحم زادنا الله رحمة بأنفسنا وبشعبنا!!