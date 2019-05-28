الزمالك يحصل على 30 مليون جنيه.. تعرف على السبب

يحصل نادى الزمالك على 30 مليون جنيه، بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على نهضة بركان بنتيجة 5 3 بركلات الترجيح، فى مباراة إياب نهائى البطولة.





وسيحصل الزمالك بصفته بطل الكونفدرالية الأفريقية، من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على مبلغ مليون و250 ألف دولار، ما يقرب من 21 مليون جنيه مصري، إضافة إلى 6 ملايين جنيه من الشركة الراعية بعد التتويج بالبطولة الأفريقية، إضافة إلى3 ملايين جنيه قيمة ايرادات التذاكر.



