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الخارجية الإيرانية: نسعى لإزالة أي سوء فهم مع دول المنطقة

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 09:34 ص
الخارجية الإيرانية: نسعى لإزالة أي سوء فهم مع دول المنطقة
الخارجية الإيرانية
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وكالات
 
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أكد سفير إيران لدى باريس بهرام قاسمي، استعداد بلاده الدائم للحوار وتبديد اللبس في طبيعة العلاقات مع بعض دول الخليج، مشددا على أنه لا مكان للسلاح النووي في عقيدة إيران الدفاعية.

 

واتهم قاسمي "الآخرين بأنهم هم الذين لم يلبوا لغاية الآن دعوة إيران الخيرة لإزالة التوتر والعمل لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة".

 

ونقلت السفارة الإيرانية في باريس عن قاسمي في مؤتمر "نزع التوتر في الخليج"، المنعقد في مجلس الشيوخ الفرنسي قوله: "السلاح النووي لم يكن مدرجا أبدا في أي وقت من الأوقات في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا مكان إطلاقا للسلاح النووي في العقيدة الدفاعية الإيرانية".

 

وأضاف: "هذه القضية فضلا عن كونها موثقة بفتوى قائد الثورة الإسلامية، تم إثباتها عبر الاتفاق النووي وبتنفيذ إيران تعهداتها في إطاره المنصوصة في التقارير الـ14 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

 

وتابع: إيران كررت على الدوام خلال الأعوام الماضية استعدادها لعقد معاهدة عدم الاعتداء مع دول الخليج من أجل بناء الثقة والمساعدة بإزالة الهواجس الناجمة عن إيحاءات التخويف من قبل الآخرين.

 

وأضاف، أن إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يمكنه أن يتسق مع الواقع حينما يتم الأخذ بنظر الاعتبار مصالح جميع دول "الخليج الفارسي".

 

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