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جيجي حديد تعود للظهور على أغلفة مجلة "Vogue"

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 09:32 ص
جيجي حديد تعود للظهور على أغلفة مجلة Vogue
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أحمد جمال أحمد
 
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 تعرضت مجلة فوج المختصة بأخبار الموضة والمشاهير لانتقادات واسعة بعد نشرها لغلاف عدد مثير للجدل كانت عارضة الازياء الشابة جيجي حديد هي نجمته.

 

وتفاجأ كل من شاهد الغلاف على الصفحة الرسمية للمجلة على انستجرام من اختفاء ملامح جيجي وتسويد بشرتها بشكل مبالغ به، أدى لانزعاج العارضة الشابة.

 

 وكرد فعل من جانبها، قامت جيجي بإعادة نشر الغلاف على صفحتها بانستجرام وكتبت معه "ليس أنا"، كمطالبة ضمنية لتعديله أول إلغاءه.

 

واستمرت هذه الأزمة لنحو عام، تغيبت خلالها جيجي عن الظهور على أغلفة أعداد المجلة الشهيرة، حتى عادت من جديد لتزين غلاف  Mexico Vogue في نسختها المكسيكية الصادرة لشهر مايو الجاري.

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