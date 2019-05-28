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مفاجأة مدوية تقرب بوجبا من ريال مدريد

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 09:27 ص
مفاجأة مدوية تقرب بوجبا من ريال مدريد
بوجبا
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يخطط الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال برنامج الشيرينتيجو الشهير في إسبانيا، فإن بوجبا اتفق مع ريال مدريد على تخفيض راتبه من أجل الانتقال لصفوف الفريق الملكي بداية من الموسم المقبل.

ويحصل بوجبا على 18 مليون يورو سنويا في مانشستر يونايتد بينما يرغب ريال مدريد في دفع 12 مليون يورو لنجم الشياطين الحمر حال توقيعه لفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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