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مايا دياب: في فنانين منتهي الصلاحية رفضوا الظهور معي ببرنامجي

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 09:25 ص
مايا دياب: في فنانين منتهي الصلاحية رفضوا الظهور معي ببرنامجي
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الفجر الفني
 
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كشفت النجمة اللبنانية مايا دياب أن بعض الفنانين "المنتهيي الصلاحية" بحسب تعبيرها اعتذروا عن الحلول ضيوفًا على برنامجها الخاص "هيك منغني"، خوفًا منهم من نجوميتها.

وأوضحت مايا ذلك ذلك على  موقع "تويتر" حيث كتبت في تغريدة لها:"في فنانين منتهيي الصلاحية،بتجرب ترجع تردّن باحترامَك لمسيرتن وفنن على برنامج محترم يختص بالغناء أي ملعبن ،فبيخافوا من نجوميتك وبيعتذروا،وبيفضلوا يطلعوا مع مهابيل يينهبلوا بس يكونوا الضيف الوحيد".

واستضافت مايا دياب في الحلقات الماضية من برنامج "هيك منغني" عدد كبير من الفنانين على الساحة الغنائية اللبنانية والعربية في منافسات حملت جرعات عالية من التحدّي.

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