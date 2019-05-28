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أسطورة هولندا يصدم مان يونايتد في صفقة برشلونة المنتظرة

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 09:19 ص
أسطورة هولندا يصدم مان يونايتد في صفقة برشلونة المنتظرة
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تحدث اللاعب الهولندي الدولي السابق رود خوليت عن مستقبل ماتياس دي ليخت نجم فريق أياكس الهولندي.

وتحدثت تقارير عن رغبة مانشستر يونايتد الانجليزي وبرشلونة الاسباني في التعاقد مع ماتياس دي ليخت.

وقال رود خوليت في مقالته الأسبوعية في صحيفة دي تليجراف أن خيار انتقال دي ليخت إلى فريق مانشستر يونايتد ضعيف للغاية بسبب عدم مشاركة الفريق في دوري الابطال الموسم المقبل.

وقال اللاعب الهولندي الدولي السابق: في الأيام الأخيرة كان هناك الكثير من الحديث حول مانشستر يونايتد ، لكنني لا أعتقد أن هذا الاحتمال كبير للغاية لأن يونايتد لن يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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