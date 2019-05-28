ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس ريال مدريد يفاجئ كريستيانو رونالدو

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:42 ص
رئيس ريال مدريد يفاجئ كريستيانو رونالدو
رونالدو وبيريز
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
فاجأ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق السابق، ومهاجم يوفنتوس الحالي، بتصريح مثير.

وقال بيريز، لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب تعاقدت معه، إنه محترف مثالي، ولم يخلق أي مشكلة طوال 9 سنوات قضاها مع الفريق".

وأضاف رئيس الريال: "دائمًا كانت علاقتي مع رونالدو رائعة، الأشياء الحميمية لا تُحسب".

ونجح رونالدو في تحقيق لقب الدوري الإيطالي مع البيانكونيري، لكنه أخفق على المستوى الأوروبي، حيث ودع الفريق دوري الأبطال من ربع النهائي، على يد أياكس أمستردام.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
-
x
18:00
-
الأرجنتين
السعودية
-
x
20:30
-
مالي