رئيس ريال مدريد يفاجئ كريستيانو رونالدو

فاجأ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق السابق، ومهاجم يوفنتوس الحالي، بتصريح مثير.





وقال بيريز، لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب تعاقدت معه، إنه محترف مثالي، ولم يخلق أي مشكلة طوال 9 سنوات قضاها مع الفريق".





وأضاف رئيس الريال: "دائمًا كانت علاقتي مع رونالدو رائعة، الأشياء الحميمية لا تُحسب".





ونجح رونالدو في تحقيق لقب الدوري الإيطالي مع البيانكونيري، لكنه أخفق على المستوى الأوروبي، حيث ودع الفريق دوري الأبطال من ربع النهائي، على يد أياكس أمستردام.