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إثيوبيا "تمحو" دولة عربية من الخريطة

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:39 ص
إثيوبيا تمحو دولة عربية من الخريطة
الخارجية الأثيوبية
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وكالات
 
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أعربت وزارة الخارجية في إثيوبيا عن اعتذارها، بعدما نشرت على موقعها الإلكتروني خريطة للقارة الأفريقية غابت عنها دولة الصومال الجارة.

 

وظهرت الصومال في الخريطة كجزء من دولة إثيوبيا، التي اعتبرت أن منطقة الحكم الذاتي، أرض الصومال، دولة مستقلة.

 

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن وضع الخريطة بهذا الشكل على موقعها الإلكتروني "خطأ وغير مقبول"، مشيرة إلى خطأ عمل فريق التقنية على معالجته.

 

وكانت الدولتان في حالة نزاع وخاضتا حروبا على خلفية الحدود منذ العام 1964، لكن العلاقات تحسنت كثيرا مع وصول رئيس الوزراء، آبي أحمد، إلى السلطة في إثيوبيا عام 2018.

 

وخطأ الصومال لم يكن الوحيد في الخريطة، إذ كانت هناك أخطاء أخرى ناجمة عن عدم مواكبة التغيرات السياسية، فالسودان وجنوبه ظهرا كدولة واحدة لا دولتين، علما أن الجنوب حصل على استقلاله عام 2011.

 

كما أن دولتي الكونغو والكونغو الديمقراطية ظهرتا دولة واحدة، رغم أنهما حصلا على الاستقلال قبل نحو 60 عاما.

 

ولدى تصفح موقع الوزارة، ظهر أنها حذفت الخريطة ووضعت مكانها شعار الخارجية الإثيوبية.

 

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