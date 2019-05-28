اكتشاف أقدم دار سينما في الأردن

اكتشف فريق أثريين، سينما أثرية في الأردن، خلال عمليات تنقيب في منطقة الصفاوي، بمحافظة المفرق، شمالي الأردن.

وذكرت تقارير صحفية مشيرة إلى أن الفريق البحثي وثق دار السينما الأقدم في تاريخ دور العرض السينمائي بالأردن.





ولفتت الصحيفة إلى قول علي المناصير، مستشار وزيرة السياحة والآثار الأردنية: "دار السينما في الصفاوي بناها الأردنيون في عهد الانتداب البريطاني بالمنطقة، خلال الأعوام 1933- 1934"، مشيرا إلى أنه تم تصميمها على الطريقة البريطانية.





ويؤكد الكشف الأثري الجديد، تقدم الأردن في مجال الثقافة السينمائية منذ وقت مبكر في التاريخ، بحسب مستشار وزير السياحة والآثار الأردني، مشيرا إلى إمكانية إضافتها ضمن خطة الوزارة لتوثيق المواقع الأثرية وإعادة إحيائها من جديد.





وكانت دار سينما (البترا)، تعد الأقدم في الأردن، قبل الكشف الأثري الأخير، حيث بنيت في عام 1935، وأغلقت في عام 1981.