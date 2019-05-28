موسم للنسيان.. 4 أشياء تعيد برشلونة إلى سابق عهده

يمر عشاق نادي برشلونة بحالة مزاجية سيئة بعد خسارة فريقهم بطولة كأس ملك إسبانيا عقب الخسارة من فالنسيا في مباراة قوية جمعت بينهما.

وتشير تقارير صحفية لاقتراب رحيل مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي رغم تحقيق لقب الدوري الاسباني ولكن الخسارة من ليفربول بريمونتادا الرباعية بدوري الأبطال وخسارته من فالنسيا جعل الجماهير غاضبة من وجوده على أس القيادة الفنية للبارسا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن هناك 4 أمور يجب فعلها لإنقاذ مستقبل نادي برشلونة من السقوط:

- رحيل عدة لاعبين أساسيين:

تحدث بارتوميو رئيس برشلونة عقب خسارة الكأس عن أنه سوف يتخلى عن عدد من لاعبي الفريق الأساسيين في الفترة المقبلة باستثناء ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه ومارك أندريا تير شتيجن.

- ضم لاعبين جدد:

تقترب إدارة برشلونة جلب لاعبين جدد، فمنذ عدة شهور قليلة أعلنت عن التعاقد مع فرينكي دي يونج، لاعب وسط فريق أياكس أمستردام الهولندي، وقد تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن أكثر من صفقة، أبرزها الفرنسي أنطوان جريزمان والهولندي ماتايس دي ليخت.

- إيجاد تفسيرات:

سقوط نادي برشلونة مرتين في شهر مايو "ليفربول وفالنسيا" يضع الإدارة في موقف محرج يجبرها على إيجاد تفسيرات لما حدث.

- استغلال ميسي:

بات فريق برشلونة يشبه منتخب الأرجنتين في اعتماده على ميسي فقط رغم أنه لن يفعل شيء لوحده بجانب الاعتما أيضاً على كلاً من: الأرجنتيني وبيكيه وتير شتيجن.