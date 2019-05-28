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نهائي اليوروباليج 2019 .. إيمري في مواجهة نارية أمام ساري

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:59 ص
نهائي اليوروباليج 2019 .. إيمري في مواجهة نارية أمام ساري
ايمري وساري
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ريهام عبد المحسن
 
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أيام وتتجه أنظار العالم لمتابعة موقعة نهائي الدوري الأوروبي بين آرسنال وتشيلسي الإنجليزيين والتي يحتضنها ملعب باكو الأوليمبي في باكو عاصمة أذربيجان في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

 

تعد تجربة كلا من ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي وأوناي إيمري المدير الفني لآرسنال ناجحة بشكل مذهل لأنها أول تجاربهما في الدوري الإنجليزي أصعب دوريات القارة العجوز وتمكنا من خلال تلك التجربة من الوصول بفرقهما لنهائي بطولة الدوري الأوروبي.

 

ويستعرض الفجر الرياضي إحصائيات كلا من إيمري وساري مع آرسنال وتشيلسي على الترتيب هذا الموسم ...

 

* ساري :

 

- الدوري :

قاد ساري البلوز في 38 مباراة هذا الموسم في البريميرليج، فاز في 21 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 8 مباريات. سجل تشيلسي تحت قيادة ساري 63 هدف ومني مرماه ب 39 هدف.

 

- الدوري الأوروبي :

قاد ساري تشيلسي في 14 مباراة هذا الموسم في اليوروباليج حتى الآن، فاز في 11 مباراة وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر أية مباراة. سجل البلوز تحت قيادة ساري 36 هدف (منهم 4 أهداف ركلات جزاء بعد الشوطين الإضافيين) ومني مرماه ب 12 هدف (منهم 3 أهداف ركلات جزاء بعد الشوطين الإضافيين) حتى الآن.

 

* إيمري :

 

- الدوري :

قاد إيمري المدفعجية في 38 مباراة هذا الموسم في البريميرليج، فاز في 21 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 10 مباريات. سجل آرسنال تحت قيادة إيمري 73 هدف ومني مرماه ب 51 هدف.

 

- الدوري الأوروبي :

قاد إيمري آرسنال في 14 مباراة هذا الموسم في اليوروباليج حتى الآن، فاز في 11 مباراة وتعادل في مباراة واحدة وخسر مبارتين. سجل المدفعجية تحت قيادة إيمري 29 هدف ومني مرماه ب 9 أهداف حتى الآن.

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