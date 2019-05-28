نهائي اليوروباليج 2019.. أوباميانج vs هازارد

أيام وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة لملعب باكو الأولمبي في أذربيجان لمتابعة نهائي الدوري الأوروبي بين آرسنال وتشيلسي.

قدم بيير أوباميانج نجم آرسنال آداءاً مميزًا مع المدفعجية هذا الموسم ونجخ في التتويج بلقب هداف الدوري هذا الموسم برفقة كلا من محمد صلاح وساديو ماني نجمي ليفربول برصيد 22 هدف.

وعلى الجانب الآخر، قدم هازارد نجم تشيلسي مستوى أكثر من رائع هذا الموسم مع البلوز مما جذب إليه أنظار ريال مدريد الذي سينتقل له في الموسم المقبل.

وقبل نهائي اليوروباليج، يستعرض الفجر الرياضي إحصائيات كلا من أوباميانج وهازارد مع آرسنال وتشيلسي على الترتيب هذا الموسم ..

* أوباميانج :

خاض أوباميانج مع المدفعجية 4058 دقيقة في 55 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية حتى الآن، منهم 45 مباراة خاضها كأساسي و10 مباريات كاحتياطي، تم استبدال أوباميانج في 18 مباراة شارك فيها، لم يشارك أوباميانج في 10 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل أوباميانج 35 هدف لآرسنال هذا الموسم حتى الآن.

* هازارد :

خاض هازارد مع تشيلسي 3811 دقيقة في 52 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية حتى الآن، منهم 39 مباراة خاضها كأساسي و13 مباراة كاحتياطي، تم استبدال هازارد في 10 مباريات شارك فيها، لم يشارك هازارد في 16 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل هازارد 22 هدف للبلوز هذا الموسم حتى الآن.