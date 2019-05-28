لطيفة: "أغمى عليا أول مرة شوفت بليغ حمدي"



وتابعت "لطيفة"، في لقاء مع برنامج "عايشة شو"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أنه من بين أحلامها الألبوم مع زياد الرحباني، وأيضا العمل الدرامي.



وأشارت إلى أن الأستاذ بليغ حمدي، قال لها "من يحب الحياة الحياة تحبه"، مضيفة: "أغم عليا أول مرة شوفته.. وكنت شبه ميتة"، لافتة إلى أنه نصحها كثيرًا، وزارته أثناء إقامته في باريس.

قالت الفنانة لطيفة، إن أهم أعمالها فيلم "سكوت هنصور"، مع المخرج الكبير يوسف شاهين لافتة إلى أن أغنية "تعرف تتكلم بلدي"، كانت مشروع غنائي مهم، معقبة: "مشروع حياتي".