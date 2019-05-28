ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لطيفة: "أغمى عليا أول مرة شوفت بليغ حمدي"

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:23 ص
لطيفة: أغمى عليا أول مرة شوفت بليغ حمدي
الفنانة لطيفة
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قالت الفنانة لطيفة، إن أهم أعمالها فيلم "سكوت هنصور"، مع المخرج الكبير يوسف شاهين لافتة إلى أن أغنية "تعرف تتكلم بلدي"، كانت مشروع غنائي مهم، معقبة: "مشروع حياتي".

وتابعت "لطيفة"، في لقاء مع برنامج "عايشة شو"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أنه من بين أحلامها الألبوم مع زياد الرحباني، وأيضا العمل الدرامي.

وأشارت إلى أن الأستاذ بليغ حمدي، قال لها "من يحب الحياة الحياة تحبه"، مضيفة: "أغم عليا أول مرة شوفته.. وكنت شبه ميتة"، لافتة إلى أنه نصحها كثيرًا، وزارته أثناء إقامته في باريس.
Advertisements
المزيد عن: يوسف شاهين لطيفة عايشة شو بليغ حمدي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
-
x
18:00
-
الأرجنتين
السعودية
-
x
20:30
-
مالي