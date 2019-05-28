لطيفة: "أغمى عليا أول مرة شوفت بليغ حمدي"
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:23 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قالت الفنانة لطيفة، إن أهم أعمالها فيلم "سكوت هنصور"، مع المخرج الكبير يوسف شاهين لافتة إلى أن أغنية "تعرف تتكلم بلدي"، كانت مشروع غنائي مهم، معقبة: "مشروع حياتي".
وتابعت "لطيفة"، في لقاء مع برنامج "عايشة شو"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أنه من بين أحلامها الألبوم مع زياد الرحباني، وأيضا العمل الدرامي.
وأشارت إلى أن الأستاذ بليغ حمدي، قال لها "من يحب الحياة الحياة تحبه"، مضيفة: "أغم عليا أول مرة شوفته.. وكنت شبه ميتة"، لافتة إلى أنه نصحها كثيرًا، وزارته أثناء إقامته في باريس.
وتابعت "لطيفة"، في لقاء مع برنامج "عايشة شو"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أنه من بين أحلامها الألبوم مع زياد الرحباني، وأيضا العمل الدرامي.
وأشارت إلى أن الأستاذ بليغ حمدي، قال لها "من يحب الحياة الحياة تحبه"، مضيفة: "أغم عليا أول مرة شوفته.. وكنت شبه ميتة"، لافتة إلى أنه نصحها كثيرًا، وزارته أثناء إقامته في باريس.
Advertisements
المزيد عن: يوسف شاهين لطيفة عايشة شو بليغ حمدي
- لطيفة تستعد لطرح ألبومها "فريش"
- نور إسماعيل تكتب: شمس ديسمبر.. الحلقة السادسة
- زوجة سيد مكاوى تكشف أسرارًا في حياته لـ"الفجر": لا يعترف بالاكتئاب وصاحب "نكتة.. ويعشق "السادات"
- تعرف على نصيحة بليغ حمدي لـ لطيفة
- إليسا تعيد غناء "وحشتوني" للراحلة وردة الجزائرية في ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني"
- هجوم ناري من فنان شهير على أحلام وإليسا وماجدة الرومي.. تعرف على التفاصيل
- جورج وسوف عن زياد الرحباني: "فنان عبقري وموسوعة كبيرة"