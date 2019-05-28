3 مفاجآت مدوية يفجرها بيريز عن صفقات ريال مدريد

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أنه سيناقش مدرب الفريق زين الدين زيدان في الأهداف المطلوبة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بيريز، في تصريحاته عبر إذاعة "أوندا سيرو": "لم نتحدث مع مبابي أو نيمار ولن نتحدث مع أحد من اللاعبين، عندما نريد لاعب سنتحدث مع ناديه مباشرةً".

وتابع: "عندما نريد أن نتعاقد مع لاعب من باريس سان جيرمان سنتحدث مع رئيسهم، سوق الانتقالات سيبدأ يوم 1 يونيو المقبل وسنتحدث مع زيدان بشأن الانتقالات".

وأكمل: "لم نتلقى أي عروض للاعبي ريال مدريد حتى الآن، لن أتحدث عن هازارد، سوق الانتقالات لم يبدأ بعد وهو يلعب مع ناديه الآن بيل أيضاً في إجازة، لقد حاولنا ضم بيل منذ سنوات عديدة".

وأوضح: "أنا ضد الجمهور الذي يقوم بإطلاق الصافرات على لاعبي ناديهم، أنا لا اتفق مع هذه الفئة، اللاعبون محترفون ولا يستحقون ذلك".