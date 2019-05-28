هاني الناظر يحذر من شيء خطير عند استخدام الأكياس البلاستيك
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 07:08 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، إن أسوأ شيء يمكن فعله بالأكياس البلاستيك هو وضع مواد ساخنة فيه، مثل الشوربة.
وأكد "الناظر"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن البلاستيك عند وضع مواد ساخنة فيه يُخرج مادة اسمها "الدايوكسن"، وهي مادة مسرطنة، ومن المواد الكيميائية الخطيرة جدًا.
وشدد على عدم استخدام زجاجات المياة الموجودة في الشمس، ولكن إذا كانت موضوعه في الثلاجة أو الظل فلا مشكلة به، موضحا أن التبريد لا يجعل هذه المادة تظهر.
وأكد "الناظر"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن البلاستيك عند وضع مواد ساخنة فيه يُخرج مادة اسمها "الدايوكسن"، وهي مادة مسرطنة، ومن المواد الكيميائية الخطيرة جدًا.
وشدد على عدم استخدام زجاجات المياة الموجودة في الشمس، ولكن إذا كانت موضوعه في الثلاجة أو الظل فلا مشكلة به، موضحا أن التبريد لا يجعل هذه المادة تظهر.
Advertisements
المزيد عن: هاني الناظر توك شو أكياس بلاستيك أخبار
- احذري.. منتجات العناية بالجسم تحتوي على مواد مسرطنة!
- تنبيه!.. لا تحفظي الطعام في أكياس بلاستيكية داخل "الثلاجة"
- "الناظر" يحذر من أشعة الشمس: "البسوا بورنيطة" (فيديو)
- محمود خيرت يكشف "كارثة" في استخدام الأكياس البلاستيك
- الدكتور هاني الناظر لـ"الفجر": ممارسة الرياضة واستخدام سكر الدايت يحمى مرضى السكر من المتاعب