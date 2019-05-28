هاني الناظر يحذر من شيء خطير عند استخدام الأكياس البلاستيك



وأكد "الناظر"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن البلاستيك عند وضع مواد ساخنة فيه يُخرج مادة اسمها "الدايوكسن"، وهي مادة مسرطنة، ومن المواد الكيميائية الخطيرة جدًا.



وشدد على عدم استخدام زجاجات المياة الموجودة في الشمس، ولكن إذا كانت موضوعه في الثلاجة أو الظل فلا مشكلة به، موضحا أن التبريد لا يجعل هذه المادة تظهر.

قال الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، إن أسوأ شيء يمكن فعله بالأكياس البلاستيك هو وضع مواد ساخنة فيه، مثل الشوربة.