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تعرف على موعد حفل "بلاك تيما" في عيد الفطر

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:58 ص
تعرف على موعد حفل بلاك تيما في عيد الفطر
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تستعد فرقة بلاك تيما للاحتفال بعيد الفطر المبارك عبر حفل غنائي كبير على مسرح الساقية، وذلك فى تمام السادسة مساء الخميس 6 يونيو.

يذكر أن بلاك تيما، انتهت من تسجيل ألبومها الغنائي الجديد الذى اختارت له اسمًا مبدئيًا "خمسة نوبي"، حيث تعيد خلال أغانيه الخمسة إحياء باقة من أشهر الأغاني التراثية النوبية بشكل موسيقى أكثر عصرية.

ويعيد هذا الألبوم الفريق للساحة الجماهيرية بعد غياب قرابة 4 سنوات عن ألبومها الأخير "غاوى بنى آدمين".

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