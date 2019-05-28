صبري المنياوي يكشف أسباب التعادل أمام الجونة

أرجع صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى التعادل مع فريق الجونة لعدة أسباب.

وتعادل الفريقان سلبيا مساء الإثنين على ملعب الجونة ، ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة بمسابقة الدورى المحلى.

وأشار مدرب الإسماعيلى:”الارهاق وغياب التوفيق فى الفرص التى اتيحت بالشوط الأول من بين أهم الاسباب فى فرض نتيجة التعادل بمواجهة الجونة”.

واستكمل :”تواجد حازم مرسى للمرة الأولى مع عودة مدحت فقوسة ومحمد بيومى ومحمد الضرف للمشاركة احد اهم المكاسب هذا الموسم ، هم لاعبون شباب على مستوى عال كان ينقصهم فقط الاحتكاك باستمرار من أجل تقديم مستوى مميز”.

وأتم حديثه :”حرصنا على منح اللاعبين فترة راحة من أجل التقاط الانفاس ، ونتمنى أن نخوض مواجهة الزمالك الأخيرة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية”.