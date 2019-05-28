صبري المنياوي يكشف أسباب التعادل أمام الجونة
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:56 ص
الفجر الرياضي
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أرجع صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى
التعادل مع فريق الجونة لعدة أسباب.
وتعادل الفريقان سلبيا مساء الإثنين على
ملعب الجونة ، ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة بمسابقة الدورى المحلى.
وأشار مدرب الإسماعيلى:”الارهاق وغياب التوفيق
فى الفرص التى اتيحت بالشوط الأول من بين أهم الاسباب فى فرض نتيجة التعادل بمواجهة
الجونة”.
واستكمل :”تواجد حازم مرسى للمرة الأولى
مع عودة مدحت فقوسة ومحمد بيومى ومحمد الضرف للمشاركة احد اهم المكاسب هذا الموسم ،
هم لاعبون شباب على مستوى عال كان ينقصهم فقط الاحتكاك باستمرار من أجل تقديم مستوى
مميز”.
وأتم حديثه :”حرصنا على منح اللاعبين فترة
راحة من أجل التقاط الانفاس ، ونتمنى أن نخوض مواجهة الزمالك الأخيرة قبل بطولة كأس
الأمم الأفريقية”.
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