محمود جابر: غير راض عما قدمه لاعبو الإسماعيلي أمام الجونة

عبر محمود جابر المدرب العام للإسماعيلى عن عدم رضاه بمستوى الفريق فى مواجهة الجونة التى انتهت بالتعادل السلبى بالجولة الأخيرة لمسابقة الدورى المحلى.

وأضاف فى تصريحات عقب اللقاء :”رغم الأداء الذى لم يكن مميزا بعد ما قدمناه أمام الأهلى ، إلا اننا اضعنا فرص بالجملة كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا”.

وواصل :”اعذر بعض اللاعبين فى ظل حالة الاجهاد والإرهاق الذى نعانى منه نظرا لضغط المباريات وضيق الوقت خلال الفترة الماضية ، بجانب الغيابات التى ساهمت فى تراجع المستوى بعض الشىء”.

واشار :”حاولت التغلب على الغيابات من خلال اشراك اللاعبين الذين لم يشاركو بصفة اساسية بلقاء الأهلى”.

وواصل مدرب الإسماعيلى :”المواجهة لم تكن سهلة على الاطلاق لرغبة المنافس فى حصد أفضل نتيجة أمامنا لضمان البقاء فى الدورى”.

وأتم محمود جابر حديثه :”سعيد للغاية بالمستوى الذى قدمه اللاعبين الصاعدين واعتبره احد اهم المكاسب”.