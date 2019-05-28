ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمود جابر: غير راض عما قدمه لاعبو الإسماعيلي أمام الجونة

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:54 ص
محمود جابر: غير راض عما قدمه لاعبو الإسماعيلي أمام الجونة
الاسماعيلي والجونة
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

عبر محمود جابر المدرب العام للإسماعيلى عن عدم رضاه بمستوى الفريق فى مواجهة الجونة التى انتهت بالتعادل السلبى بالجولة الأخيرة لمسابقة الدورى المحلى.

 

وأضاف فى تصريحات عقب اللقاء :”رغم الأداء الذى لم يكن مميزا بعد ما قدمناه أمام الأهلى ، إلا اننا اضعنا فرص بالجملة كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا”.

 

وواصل :”اعذر بعض اللاعبين فى ظل حالة الاجهاد والإرهاق الذى نعانى منه نظرا لضغط المباريات وضيق الوقت خلال الفترة الماضية ، بجانب الغيابات التى ساهمت فى تراجع المستوى بعض الشىء”.

 

واشار :”حاولت التغلب على الغيابات من خلال اشراك اللاعبين الذين لم يشاركو بصفة اساسية بلقاء الأهلى”.

 

وواصل مدرب الإسماعيلى :”المواجهة لم تكن سهلة على الاطلاق لرغبة المنافس فى حصد أفضل نتيجة أمامنا لضمان البقاء فى الدورى”.

 

وأتم محمود جابر حديثه :”سعيد للغاية بالمستوى الذى قدمه اللاعبين الصاعدين واعتبره احد اهم المكاسب”.

 

Advertisements
المزيد عن: مسابقة الدوري محمود جابر رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
-
x
18:00
-
الأرجنتين
السعودية
-
x
20:30
-
مالي