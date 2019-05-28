غليان في برشلونة بسبب خسارة كأس ملك إسبانيا

سادت حالة من الغضب داخل نادي برشلونة الإسباني بسبب خسارة كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس البلوجرانا، عدم صحة ما تردد عن عقد اجتماع استثنائي غداً الثلاثاء، لبحث مستقبل المدير الفني إرنستو فالفيردي، وفق ما أكده تقرير صحفي إسباني يوم الإثنين.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن شكوك تحوم بمستقبل فالفيردي يثير وأن نقاشًا سيدور داخل النادي حول ما إذا كان المدير الفني الحالي للفريق الكتالوني، هو الشخص المثالي لقيادة الثورة التي يحتاجها الفريق من عدمه، في الموسم المقبل.

وأضافت أن بارتوميو بالرغم من إعلانه الدعم لمدرب برشلونة بعد وداع دوري أبطال أوروبا، ثم خسارة لقب كأس ملك إسبانيا، إلا أن النادي سيبدأ في تحليل الموسم من جميع الجهات، وسيكون فالفيردي هو أحد العناصر الرئيسية في هذا الشأن.

ونوهت على وجود إجماع داخل النادي على إعادة هيكلة الفريق، من خلال التعاقدات الجديدة التي سترفع من مستوى وكفاءة برشلونة، إلى جانب الاستغناء عن لاعبين مهمين من أجل تمويل الصفقات المقبلة.

وأشارت إلى أن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، هو اللاعب الوحيد الذي يعد غير قابل للمس بالفريق.