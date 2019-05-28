عبلة الهواري توضح حقيقة اعتراضها على قانون الأزهر للأحوال الشخصية
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:38 ص
نعيم يوسف
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قالت عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إنها لا تعترض على قانون الأحوال الشخصية الذي قدمه الأزهر الشريف.
وأكدت "الهواري"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، الفضائية، ويقدمه سيد علي، أنها تقدمت بقانون للأحوال الشخصية يوجد به توثيق للزواج وحدد مدة للتوثيق، وجرمت عدم التوثيق.
وشددت على أنها لا تستطيع تحريم ما حلله الله، مضيفة: "مقدرش أقول إن الزواج العرفي باطل، وهو صحيح، ولكن عملية الإثبات فيما بعد هو ما يوجد به كلام"، مؤكدة أنها لا تقول إنه باطل، ولكنها جرمت عدم التوثيق.
وأكدت "الهواري"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، الفضائية، ويقدمه سيد علي، أنها تقدمت بقانون للأحوال الشخصية يوجد به توثيق للزواج وحدد مدة للتوثيق، وجرمت عدم التوثيق.
وشددت على أنها لا تستطيع تحريم ما حلله الله، مضيفة: "مقدرش أقول إن الزواج العرفي باطل، وهو صحيح، ولكن عملية الإثبات فيما بعد هو ما يوجد به كلام"، مؤكدة أنها لا تقول إنه باطل، ولكنها جرمت عدم التوثيق.
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