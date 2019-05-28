عبلة الهواري توضح حقيقة اعتراضها على قانون الأزهر للأحوال الشخصية

عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إنها لا تعترض على قانون الأحوال الشخصية الذي قدمه الأزهر الشريف.



وأكدت "الهواري"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، الفضائية، ويقدمه سيد علي، أنها تقدمت بقانون للأحوال الشخصية يوجد به توثيق للزواج وحدد مدة للتوثيق، وجرمت عدم التوثيق.