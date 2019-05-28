تعليق زوج سيرين عبد النور على مشاهدها الجريئة في "الهيبة" (فيديو)





رفض فريد رحمة، زوج الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، الهجوم عليه وعلى زوجته بسبب المشاهد التي جمعتها بالفنان السوري تيم حسن في مسلسل "الهيبة" والتي وصفت بـ"الجريئة".





وأعرب رحمة عن استيائه من الاتهامات الموجهة إليه بعدم الغيرة على زوجته، وقال في مقابله له مع برنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا خليجية": "كل هادا حكي، يجربوا ويشوفوا إذا كنت بغار أو لا".



