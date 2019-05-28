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أمير مرتضى: الكونفيدرالية لن تكون البطولة الأخيرة للزمالك

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:07 ص
أمير مرتضى: الكونفيدرالية لن تكون البطولة الأخيرة للزمالك
امير مرتضى
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الفجر الرياضي
 
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أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الكونفدرالية بطولة مهمة للفريق.

 

وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الكونفدرالية بطولة مهمة وكنا نخطط للتتويج بها، وتمكنا من الفوز".

 

وأكمل: "أشكر جماهير الزمالك الذي أتت لتفطر في الملعب، كذلك اللاعيبة والجهاز الفني، متممًا هذه ليست البطولة الأخيرة".

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