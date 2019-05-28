أمير مرتضى: الكونفيدرالية لن تكون البطولة الأخيرة للزمالك
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:07 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الكونفدرالية بطولة مهمة للفريق.
وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي
يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الكونفدرالية بطولة مهمة وكنا
نخطط للتتويج بها، وتمكنا من الفوز".
وأكمل: "أشكر جماهير الزمالك الذي
أتت لتفطر في الملعب، كذلك اللاعيبة والجهاز الفني، متممًا هذه ليست البطولة الأخيرة".
Advertisements