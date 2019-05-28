القادسية القادسية يرفض التفريط في كمارا

أوضحت تقارير صحفية، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية السعودي رفض التفريط في ثنائي الفريق هارون كمارا، ومحمد خبراني.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن مسئولي القادسية برئاسة مساعد الزامل، قرروا المحافظة على ثنائي الفريق كمارا، وخبراني.

وتلقى القادسية بعض العروض من كبار الأندية السعودية، للتعاقد مع ثنائي الفريق الأول، أبرزهم الاتحاد والنصر.

الجدير بالذكر أن النصر يسعى لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل للحفاظ على لقب الدوري، بينما يتطلع الاتحاد لمصالحة الجماهير بعدما أنهى الدوري في هذا الموسم بالمركز العاشر.