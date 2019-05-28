مدرب "مفاجأة" بديل فالفيردي في برشلونة

عاشت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني فترات عصيبة بنهاية الموسم الجاري بعد أن تعرض الفريق لنكستين بخسارة من ليفربول بأربعة أهداف مقابل لا شيء والخروج من دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى السقوط ضد فالنسيا بهدفين مقابل هدف على ملعب بينتو فيامارين.

وبعد الفشل الذي عانى منه الفريق وضياع لقبين والإكتفاء بالحصول على لقب الدوري فحسب أكدت تقارير صحفية أن هذا الموسم سيكون الأخير للإسباني إرنستو فالفيردي على رأس القيادة الفنية للفريق على الرغم من أنه قام مؤخراً بتمديد تعاقده.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية إن البارسا يضع أربعة مدربين نصب عينه للإشراف على الفريق بداية من الموسم المقبل وهم الهولندي تين هاج مدرب أياكس أمستردام ومواطنه رونالد كومان مدرب الطواحين الهولندية وروبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا ولوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق.