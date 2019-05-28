مصطفى حسني: هذه الأشياء تُخرج أسوأ ما فيك
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:34 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني، إن هناك بعض الأشياء التي تُخرج من الإنسان أسوأ ما فيه، وتجعله يغضب جدا أو يحبط جدا، لدرجه أنه يفعل بعض الأشياء التي هو نفسه يكره أن يفعلها.
وأضاف "حسني"، في برنامجه "رحلة حياة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أنه يجب على الإنسان في رحلة معرفته وعلاقته بنفسه أن يعرف ما الذي يحوله ويخرج منه النسخة التي يكرهها من نفسه، والبعض يحدث له ذلك عندما يعايره أحد بعيب خلقي، أو مثلا عندما يحدث له موقف سيء شبيه بموقف سيء في الماضي.
وتابع الداعية الإسلامي، أن الإنسان يجب أن يعلم جيدا هذه الأمور، ويسود الأشياء التي تحبطه أو تغضبه، موضحا أن الإنسان عليه أن يسأل الأخرين عن هذه الأشياء ليساعدوه في معرفتها.
وأضاف "حسني"، في برنامجه "رحلة حياة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أنه يجب على الإنسان في رحلة معرفته وعلاقته بنفسه أن يعرف ما الذي يحوله ويخرج منه النسخة التي يكرهها من نفسه، والبعض يحدث له ذلك عندما يعايره أحد بعيب خلقي، أو مثلا عندما يحدث له موقف سيء شبيه بموقف سيء في الماضي.
وتابع الداعية الإسلامي، أن الإنسان يجب أن يعلم جيدا هذه الأمور، ويسود الأشياء التي تحبطه أو تغضبه، موضحا أن الإنسان عليه أن يسأل الأخرين عن هذه الأشياء ليساعدوه في معرفتها.
Advertisements
المزيد عن: مصطفى حسني رحلة حياة توك شو أخبار
- متصلة: "أنا مشلولة مع إني معملتش حاجة تغضب ربنا".. وأزهري يرد (فيديو)
- تفاصيل برنامج معز مسعود الجديد في "آخر النهار"
- "داعية" يوضح حكم المُكرهة على الجماع في الصيام
- داعية إسلامي: لا يأتي من وراء الزنا إلا الضيق
- الحبيب الجفري: لا بد من وجود قانون يجرم التطاول على المقدسات
- أحمد عمر هاشم: هناك بعض الأشياء تقلل من ثواب الصائم
- مصطفى حسني: الغيبة تسلب روحانيات الصيام
- لماذا خلق الله النار؟.. مصطفى حسني يجيب (فيديو)