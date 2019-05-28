مصطفى حسني: هذه الأشياء تُخرج أسوأ ما فيك



وأضاف "حسني"، في برنامجه "رحلة حياة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أنه يجب على الإنسان في رحلة معرفته وعلاقته بنفسه أن يعرف ما الذي يحوله ويخرج منه النسخة التي يكرهها من نفسه، والبعض يحدث له ذلك عندما يعايره أحد بعيب خلقي، أو مثلا عندما يحدث له موقف سيء شبيه بموقف سيء في الماضي.



وتابع الداعية الإسلامي، أن الإنسان يجب أن يعلم جيدا هذه الأمور، ويسود الأشياء التي تحبطه أو تغضبه، موضحا أن الإنسان عليه أن يسأل الأخرين عن هذه الأشياء ليساعدوه في معرفتها.

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني، إن هناك بعض الأشياء التي تُخرج من الإنسان أسوأ ما فيه، وتجعله يغضب جدا أو يحبط جدا، لدرجه أنه يفعل بعض الأشياء التي هو نفسه يكره أن يفعلها.