هازارد يوضح موقفه من الانتقال لنادٍ آخر في البريميرليج

رفض البلجيكي إدين هازارد، نجم نادي تشيلسي، مسألة اللعب في صفوف نادٍ آخر في الدوري الانجليزي غير البلوز.

وقال هازارد، في تصريحات صحفية: "بالنسبة لمسألة ريال مدريد، حتى هذه اللحظة لم يحدث شيء، الأمر بيد الأندية، لذا لا أستطيع قول شيء، تركيزي على الفريق والتدريبات والنهائي فقط، أريد تحقيق هذا اللقب، بعد ذلك سنرى".

وسئل هازارد عن إمكانية تمثيل نادٍ إنجليزي آخر، حيثُ قال: "مستحيل، أنا أزرق! هذا الشيء يعني لي الكثير، لا أستطيع اللعب لنادٍ آخر في هذا البلد".

وأضاف: "حينما وصلت إلى هنا كنت خائفًا لأن دروجبا غادر النادي للتو، لأنك إن كنت تملك لاعب مثله فإنك ستحقق لقب، لكن في النهاية لعبت مع لاعبين كبار أيضًا، 7 سنوات رائعة في تشيلسي، حقننا الألقاب".

وأكمل: "في موسم 2014/15 كنت أكثر إستمرارية، بالنسبة لي الموسم الجيد ليس أن تسجل 40 هدف أم لا، بل أريد تحقيق لقب نهاية الموسم، هذا لم يكن أفضل موسم لي، 50/50، أحيانًا كنت سعيدًا وأحيانًا لا".

وأوضح: "إن حققنا لقب الدوري الأوروبي سيكون موسمنا جيدًا، ولكنه ليس مثالي لأننا نريد المنافسة على لقب البريميرليج، ولكن أعتقد بأننا قدمنا أداء جيد آخر شهرين وتكيفنا أكثر مع أسلوب ساري".