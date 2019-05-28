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عاجل.. بشرى سارة تسعد ملايين المصريين قبل عيد الفطر بشأن السلع التموينية

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 04:39 ص
عاجل.. بشرى سارة تسعد ملايين المصريين قبل عيد الفطر بشأن السلع التموينية
سلع تموينية
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تبدأ شركات الجملة التابعة  للشركة القابضة للصناعات الغذائية صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين  التموين ومنافذ التوزيع، اعتبارًا من أول الأسبوع المقبل أي قبل حلول عيد الفطر المبارك الذي من المقرر أن يكون الثلاثاء المقبل أول أيامه، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وكان الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، قد أكد الانتهاء من صرف السلع المدعمة عن شهر مايو  الجارى لبقالي التموين، في محافظات الوجه القبلي لصرفها لأصحاب البطاقات، بجانب صرف الشركة العامة لتجارة الجملة السلع فى محافظات الوجه البحري.
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