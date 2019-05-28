ابنة سيد مكاوي تكشف سبب غريب وراء رفضه تلقي العلاج لعينيه في روسيا











وأضافت "أميرة"، في لقاء مع برنامج "رأي عام"، الذي يقدمه عمرو عبد الحميد، وجيهان خليل، على قناة "TeN" الفضائية، أن والدها رفض السفر إلى روسيا لكي يتلقى العلاج لإعادة النظر لعينيه.



وتابعت أنها عندما سألته عن السبب، قال لها: "أنا طول عمري متخيل الشجرة بشكل معين، والحمار بشكل معين، طب أفتح ألاقي الحمار شكله وحش!! طب لية!! أنتوا عايزني أشوف الدنيا بشكل تاني وأنا شايف كل حاجة في الحياة بكشل حلو".



قالت أميرة، نجلة الفنان الراحل سيد مكاوي، إنه كان مختلف في نظامه الغذائي، حيث أنه كان يستيقظ متأخرًا، وكان "بيفطر لحمة محمرة".