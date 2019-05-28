"المقاولون العرب" تبدأ إنشاء مسجد مصر بالعاصمة الإدارية بتكلفة 800 مليون جنيه





تستعد شركة المقاولون العرب المصرية، لتنفيذ مسجد "مصر" بالعاصمة الإدارية بتكلفة 800 مليون جنيه.





ويعتبر المسجد ضمن 20 دورًا للعبادة مخطط تنفيذهم في العاصمة الإدارية التي يقدر حجمها نفس حجم دولة سنغافورة وكل مسجد وكنيسة سيكون لهما طراز مميز بعد الطراز الفاطمي الذي اسُتخدم في مسجد الفتاح العليم، والطراز المصري المُبتكر الذي تم استعماله بكنيسة ميلاد المسيح .





وتبلغ تكلفة تنفيذ المدينة وخدماتها هو تمويل من شركة العاصمة الإدارية، والتي قُدرت أرباحها حتى الآن أكثر من 5 مليارات دولار من بيع أراضي 6000 فدان فقط من مساحتها الإجمالية 174 ألف فدان.