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خاص.. فلسطيني على أعتاب الاتحاد السكندري (مستند)

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:58 ص
خاص.. فلسطيني على أعتاب الاتحاد السكندري (مستند)
كرة القدم
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الفجر الرياضي
 
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دخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات جادة من أجل ضم اللاعب معتصم ساطى، لاعب جنين الفلسطينى لضمه فى الميركاتو الصيفى القادم.

 

وبالفعل حضر اللاعب إلى الاسكندرية وتم حجز إقامة له بأحد الفنادق الشهيرة من قبل النادى، وقام بالمشاركة فى المران مع الفريق، وآزر الفريق بالمدرجات أمام فريق انبي.

 

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب انتهاء الموسم الحالى للدورى المصرى الممتاز .

خاص.. فلسطيني على أعتاب الاتحاد السكندري (مستند)
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