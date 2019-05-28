"اتوضي بجنيه".. استياء المصلين بسبب غلق "ميضأة" مسجد موقف دمنهور (فيديو وصور)

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أبدى عدد كبير من المصلين الذين يترددون على مسجد موقف دمنهور العمومي بمحافظة البحيرة، استيائهم وغضبهم من استمرار غلق ميضأة المسجد لأكثر من ثلاث أعوام دون استجابة المسئولين بالموقف لفتحها مرة أخري.



وقال عدد من المصليين المترددين على الموقف، إن المسؤولين داخل الموقف لهم مصالح أخرى من غلق الميضأة، وذلك لإجبارهم دفع 1 جنيه للوضوء داخل دورات مياه الموقف الرئيسية، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لحل تلك الأزمة التي باتت تؤرقهم.



رصدت عدسة بوابة "الفجر" مجموعة من اللقطات لميضأة مسجد موقف دمنهور وهي مغلقة بقفل حديدي خلال أوقات الصلاة، بالإضافة إلي قيام مسئولي قطع تذاكر دورات المياه داخل الموقف بأخذ قيمة التذكرة من المصلين عقب وضوئهم، علي الرغم من تصريحات مدير الموقف بأنه لا يتم قطع تذاكر لأي شخص يقوم بالوضوء، وإنما التذاكر لمستخدمي دورات المياه فقط.



من جهته، أكد اللواء عبدالمنعم السبيعي مدير موقف دمنهور العمومي، في تصريحات سابقة، أنه سيتم حل المشكلة ووضع صنابير مياه للوضوء خارج المسجد، تكون خاصة للوضوء فقط حتى لا يستغلها السائقين في ملئ زجاجات أو لغسيل سيارات وما شابه.



وأضاف الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن مسجد موقف دمنهور العمومي داخل حيز الموقف ولا سلطان عليه من مديرية الأوقاف في إدارته سوي تخصيص إمام للصلاة وفي خطبة يوم الجمعة، وأن إدارته الرئيسية من الجهة الإدارية تتبع مدير الموقف.



كما أكد مدير المكتب الفني للواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه بعد التواصل مع مدير موقف دمنهور العمومي، أكد أنه يتم فتح ميضأة مسجد الموقف أمام المصلين يوم الجمعة، أما باقي الأيام فيتم فرض جنيهًا واحدًا على مستخدمي دورات المياه، وهذا يصح قانونا لتخفيف المترددين على دورات مياه المسجد حفاظا على سجاد المسجد لأنه في حاله سيئة جدا.