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لطيفة: لم أستغل نجاح أحمد شيبة في غناء دويتو معي

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:23 ص
لطيفة: لم أستغل نجاح أحمد شيبة في غناء دويتو معي
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مريم الشريف
 
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نفت المطربة لطيفة، ندمها على تقديم أغنية شعبية مع المطرب أحمد شيبة، لافتة إلى أن هذه الأغنية جاءت بالصدفة، حيث أنها كانت تسجل الأغنية مع عصام كاريكا، واقترح عليها أن يغتي "شيبة" دويتو معها، لافتة إلى أنها وافقت على الفور.

وأضافت "لطيفة" خلال لقائها فى برنامج "عايشة شو" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، قائلة: "بحب شيبة،  وصوته رائع، ومش محتاجة أستغل نجاح شيبة في آه لو لعبت يا زهر، وأنا ناجحة والحمد الله بأعمالي فقط لا غير".


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