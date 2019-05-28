بعد وفاته بأسبوع.. العثور على جثة "متحللة" في الغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، على جثة متحللة لشخص يبلغ من العمر 40 عامًا تقريبًا، بجوار مركز شباب الميناء.





وكان اللواء اللواء أشرف حشيش، مساعد وزير الداخلية لأمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من مباحث قسم أول الغردقة، يفيد بوصول بلاغ بالعثور على جثة بجوار مركز شباب الميناء.





وتكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، من التحريات اللازمة لسرعة الكشف عن تفاصيل وأسباب الوفاة وملابسات الحادث.





وبالفحص المبدئي تبين أن الجثة مجهولة الهوية لشخص يبلغ من العمر 40 عامًا تقريبًا، ومحللة نتيجة وفاته منذ أسبوع تقريبًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.